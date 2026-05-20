Taccuino elettorale | gli ultimi eventi prima del voto

Si avvicinano le elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio in diverse città. A Arezzo e Lucignano, le amministrazioni comunali sono in scadenza e i cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare i rispettivi consigli comunali. Le procedure elettorali sono già state avviate, con le liste e i candidati che si stanno preparando per le consultazioni. La campagna elettorale sta entrando nel vivo, mentre si avvicinano le date ufficiali delle votazioni.

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