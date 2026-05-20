Taccuino elettorale | gli ultimi eventi prima del voto
Si avvicinano le elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio in diverse città. A Arezzo e Lucignano, le amministrazioni comunali sono in scadenza e i cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare i rispettivi consigli comunali. Le procedure elettorali sono già state avviate, con le liste e i candidati che si stanno preparando per le consultazioni. La campagna elettorale sta entrando nel vivo, mentre si avvicinano le date ufficiali delle votazioni.
Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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