Tacchinardi a cuore aperto | Vi racconto questi aneddoti su Del Piero Vialli e l’Avvocato Agnelli Le confessioni dell’ex Juventus emozionano

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha raccontato alcuni aneddoti legati a Del Piero, Vialli e l’Avvocato Agnelli durante un’intervista a Tuttosport. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sui momenti vissuti in carriera, condividendo dettagli personali e professionali. Tacchinardi si è aperto parlando di esperienze che lo hanno coinvolto direttamente, offrendo un quadro sincero e spontaneo della sua avventura nel mondo del calcio.

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