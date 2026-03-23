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© Juventusnews24.com - Tacchinardi: «Rigore Locatelli? Basta teatrini. Quando calciava Del Piero gli altri non si avvicinavano neanche»

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Tacchinardi: I teatrini per i rigori possono essere costati la Champions alla Juventus. Se Locatelli è il rigorista...Nel corso di Pressing, Alessio Tacchinardi è tornato sul rigore sbagliato da Locatelli contro il Sassuolo: Se la Juve batteva un rigore Tacchinardi, avevamo un problema. tuttojuve.com

Locatelli, rigore sbagliato contro il Sassuolo e record in Serie A infranto: quanti penalty ha tirato e segnato?Locatelli sbaglia il rigore contro il Sassuolo: scopri il suo record in Serie A, quanti rigori ha tirato e quanti ha segnato prima di Juve - Sassuolo del 21 marzo 2026 ... tag24.it

Manuel Locatelli rompe il silenzio su Instagram dopo il rigore sbagliato: "Conosco benissimo quali sono le mie responsabilità e so che l’unico modo per reagire ad un errore è lavorare ancora più duramente. Adesso abbiamo un Mondiale da conquistare e facebook

“Il rigore sbagliato ci sta” Gattuso sostiene Locatelli E sentite cosa dice sull’infortunio di Chiesa #Tuttosport #Italia #Gattuso #Locatelli #Chiesa x.com