Tacchinardi | Rigore Locatelli? Basta teatrini Quando calciava Del Piero gli altri non si avvicinavano neanche
Celik Roma, Gasperini spinge per il rinnovo. Ecco la strategia della Juve Lewandowski Juve, il polacco lascia la porta aperta ai bianconeri: «Avrò tempo per valutare.» Juventus Next Gen Ternana rinviata: quando si giocherà la sfida di Serie C che è stata posticipata! Data e orario ufficiali Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Alisha Lehmann: «Ho lasciato il Como perché non mi piace. In Inghilterra il calcio è migliore che in Italia» Canzi dopo il Genoa: «Abbiamo l’ansia, dobbiamo essere più lucide. Però ho visto lo spirito di squadra» Settore giovanile Juve, pioggia di convocazioni in nazionale per i giovani bianconeri! La lista completa Risultati e classifica Under 16 A e B 20252026: 8 gol al Parma e altri 3 punti in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Tacchinardi: I teatrini per i rigori possono essere costati la Champions alla Juventus. Se Locatelli è il rigorista...Nel corso di Pressing, Alessio Tacchinardi è tornato sul rigore sbagliato da Locatelli contro il Sassuolo: Se la Juve batteva un rigore Tacchinardi, avevamo un problema. tuttojuve.com
Locatelli, rigore sbagliato contro il Sassuolo e record in Serie A infranto: quanti penalty ha tirato e segnato?Locatelli sbaglia il rigore contro il Sassuolo: scopri il suo record in Serie A, quanti rigori ha tirato e quanti ha segnato prima di Juve - Sassuolo del 21 marzo 2026 ... tag24.it
Manuel Locatelli rompe il silenzio su Instagram dopo il rigore sbagliato: "Conosco benissimo quali sono le mie responsabilità e so che l’unico modo per reagire ad un errore è lavorare ancora più duramente. Adesso abbiamo un Mondiale da conquistare e facebook
“Il rigore sbagliato ci sta” Gattuso sostiene Locatelli E sentite cosa dice sull’infortunio di Chiesa #Tuttosport #Italia #Gattuso #Locatelli #Chiesa x.com