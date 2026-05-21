Tacchinardi scuote l’ambiente Juve | Elkann chiama Del Piero Chiellini non basta Comolli ci ha provato

Un ex giocatore della Juventus ha recentemente commentato la situazione della squadra, affermando che il presidente dovrebbe contattare direttamente un ex capitano per discutere del momento difficile. Ha inoltre sottolineato che l’attuale difensore non basta e ha ricordato un tentativo fallito di un dirigente di coinvolgere un altro ex calciatore. Le sue dichiarazioni hanno suscitato commenti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, portando nuova attenzione sulle questioni interne della società.

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