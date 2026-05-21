Tacchinardi scuote l’ambiente Juve | Elkann chiama Del Piero Chiellini non basta Comolli ci ha provato
Un ex giocatore della Juventus ha recentemente commentato la situazione della squadra, affermando che il presidente dovrebbe contattare direttamente un ex capitano per discutere del momento difficile. Ha inoltre sottolineato che l’attuale difensore non basta e ha ricordato un tentativo fallito di un dirigente di coinvolgere un altro ex calciatore. Le sue dichiarazioni hanno suscitato commenti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, portando nuova attenzione sulle questioni interne della società.
Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così della situazione attuale dei bianconeri. Le sue dichiarazioni. Alessio Tacchinardi, giocatore con oltre 400 partite nella Juventus, analizza su Tuttosport la situazione in casa bianconera e si fa portatore di un messaggio alla proprietà. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano HA DETTO CHE ELKANN DEVE CHIAMARE DEL PIERO « Sì, e lo ribadisco. Perché dopo il Verona ero già rimasto spiazzato. Poi si erano viste altre cose: a Lecce, ad esempio, c’era brio. E sono tornato tranquillo ». IL CROLLO « Ah, non me lo spiego. Non riesco proprio a capacitarmi del perché sia successo, quel primo tempo ce l’ho ancora stampato in testa ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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