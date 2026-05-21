Tacchinardi a Tuttosport | La squadra ha perso ogni valore solo Del Piero può dare una scossa

Da stilejuventus.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessio Tacchinardi ha parlato a Tuttosport del momento difficile che sta vivendo la Juventus, sottolineando che la squadra ha perso molto del suo valore nel corso degli ultimi anni. Secondo l’ex calciatore, l’unico in grado di dare una scossa sarebbe ancora una volta un ex giocatore che ha lasciato un segno importante nel club. La sua analisi si concentra sui problemi attuali e sulle possibili soluzioni, senza entrare nel merito di eventuali responsabilità o motivazioni.

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Alessio Tacchinardi ha rilasciato un’intervista a Tuttosport analizzando il periodo complicato che la Juventus sta attraversando ormai da molteplici anni. Infatti, in seguito all’ultima sconfitta con la Fiorentina per 0-2, gli uomini di Spalletti saranno probabilmente rilegati a disputare soltanto l’ Europa League nella prossima stagione, con l’obiettivo Champions che sembra sfumare a pochi metri dall’arrivo. “Spalletti li avrà sicuramente martellati in allenamento, ma una prestazione del genere non me la spiego”. Il dialogo tra Cristiano Corbo e l’ex calciatore entra subito nel vivo, con Tacchinardi che rimarca le recenti dichiarazioni riguardanti un desiderato colloquio tra John Elkann e Alex Del Piero: “Confermo ciò che ho detto, già con il Verona sono rimasto sorpreso dalla prestazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Tacchinardi a Tuttosport: “La squadra ha perso ogni valore, solo Del Piero può dare una scossa”
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