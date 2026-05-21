Tabellone Roland Garros 2026 il sorteggio sorride a Sinner Gli incroci azzurri e la prima volta di Pellegrino
A Parigi, il tabellone di Roland Garros 2026 sembra favorire Jannik Sinner, con il sorteggio che gli assegna un percorso favorevole. Tra gli incontri previsti, ci sono anche alcune sfide tra tennisti italiani, tra cui la prima volta di Pellegrino nel torneo. La giornata del 21 maggio ha visto le prime assegnazioni degli incroci e la distribuzione dei match, con attenzione particolare ai giocatori italiani che partecipano alla competizione.
Parigi, 21 maggio 2026 - Parigi regala un primo sorriso a Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, attesissimo protagonista al Roland Garros 2026, l'unico Slam che gli manca per completare il Career Grand Slam, ha pescato al debutto la wild card francese Clement Tabur, avversario sulla carta abbordabile per iniziare il cammino nell'Open di Francia. Il sorteggio del tabellone maschile ha inserito l’altoatesino nella parte alta, insieme ad altri due italiani testa di serie, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, con prospettive interessanti anche in ottica seconda settimana. Il possibile percorso di Jannik. Per Sinner il percorso potenziale sembra aprirsi senza ostacoli proibitivi nelle prime giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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