Tabellone Roland Garros 2026 il sorteggio sorride a Sinner Gli incroci azzurri e la prima volta di Pellegrino

A Parigi, il tabellone di Roland Garros 2026 sembra favorire Jannik Sinner, con il sorteggio che gli assegna un percorso favorevole. Tra gli incontri previsti, ci sono anche alcune sfide tra tennisti italiani, tra cui la prima volta di Pellegrino nel torneo. La giornata del 21 maggio ha visto le prime assegnazioni degli incroci e la distribuzione dei match, con attenzione particolare ai giocatori italiani che partecipano alla competizione.

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