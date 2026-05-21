Si è svolto il sorteggio del tabellone principale del torneo femminile di Roland Garros 2026, che prevede l’accesso di due tenniste italiane. A partecipare sono Jasmine Paolini, che si trova al 13° posto nel ranking di testa di serie, e Elisabetta Cocciaretto, ancora in attesa di conoscere il suo avversario dopo le qualificazioni. Il tabellone comprende gli accoppiamenti dal primo turno fino alla finale, con le partite che si svolgeranno sui campi parigini nel corso delle prossime settimane.

Si è svolto il sorteggio del tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: in attesa della conclusione delle qualificazioni saranno due le azzurre al via, ovvero Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, ed Elisabetta Cocciaretto. Lucia Bronzetti domani disputerà l’ultimo turno del tabellone cadetto. Roland Garros 2026, i giocatori protestano: ridotte le attività mediatiche. C’è la risposta del torneo Tiro con l’arco: benissimo le squadre femminili agli Europei. Ricurvo per il bronzo, compound per l’oro Una nuova giornata di gare e duelli è andata in archivio agli Europei 2026 di tiro con l’arco ad Antalya.. OA - Testata giornalistica N. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone Roland Garros 2026: gli accoppiamenti dal primo turno alla finale del torneo femminile

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