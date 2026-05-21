Sorteggio Roland Garros 2026 | Sinner evita Djokovic possibili incroci con Landaluce e Berrettini

Si è conclusa la cerimonia di sorteggio per il torneo di Roland Garros 2026. Durante l'evento sono stati annunciati gli accoppiamenti e le eventuali possibilità di incroci tra i giocatori. Tra le sorprese, il percorso di uno dei tennisti italiani ha evitato l'incontro con il serbo. Sono stati inoltre indicati possibili incontri con altri qualificati e avversari di rilievo. La composizione del tabellone è ora definitiva e pronta per la competizione.

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