Sorteggio Roland Garros 2026 | Sinner evita Djokovic possibili incroci con Landaluce e Berrettini
Si è conclusa la cerimonia di sorteggio per il torneo di Roland Garros 2026. Durante l'evento sono stati annunciati gli accoppiamenti e le eventuali possibilità di incroci tra i giocatori. Tra le sorprese, il percorso di uno dei tennisti italiani ha evitato l'incontro con il serbo. Sono stati inoltre indicati possibili incontri con altri qualificati e avversari di rilievo. La composizione del tabellone è ora definitiva e pronta per la competizione.
Il percorso è stato tracciato. È calato il sipario sulla cerimonia del sorteggio del Roland Garros 2026. Assente per infortunio il campione in carica del 2025, Carlos Alcaraz, mentre Jannik Sinner — numero uno del mondo e finalista nell’ultima edizione — si presenta ai nastri di partenza come il grande favorito per conquistare l’unico Slam che ancora manca alla sua collezione, completando così il proprio percorso. Il numero uno del ranking ATP debutterà contro la wild card francese Clément Tabur, in un cammino che potrebbe già proporre al terzo turno la sfida con il giovane talento spagnolo Martín Landaluce. Agli ottavi di finale, invece, potrebbe profilarsi un derby con Matteo Berrettini, chiamato all’esordio contro l’ungherese Márton Fucsovics. 🔗 Leggi su Oasport.it
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