Tabellone Roland Garros 2026 | gli accoppiamenti dal primo turno alla finale del torneo maschile

Al via del tabellone principale di singolare maschile di Roland Garros 2026 ci sono sette giocatori italiani. La competizione, che si svolge sulla terra battuta, vede confronti che vanno dal primo turno fino alla finale. Il tabellone è stato pubblicato e mostra gli accoppiamenti di tutti i partecipanti, con diverse teste di serie e incontri tra qualificati e invitati. La manifestazione si svolge nel tradizionale impianto parigino, attirando appassionati e addetti ai lavori da tutto il mondo.

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Jannik Sinner, numero 1 del seeding, inizierà contro la wild card transalpina Clement Tabur, mentre Matteo Berrettini esordirà contro il magiaro Marton Fucsovics. Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, numero 10 del tabellone, troveranno un qualificato o un lucky loser. Il percorso è stato tracciato. È calato il sipario sulla cerimonia del sorteggio del Roland Garros 2026. Assente per infortunio. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. Coop. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tabellone Roland Garros 2026: gli accoppiamenti dal primo turno alla finale del torneo maschile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video OVERREACTION OR NOT Jannik Sinner & Alex Zverev Will Meet in the Rome & Roland Garros Finals. Sullo stesso argomento Tabellone Roland Garros 2026: gli accoppiamenti dal primo turno alla finale del torneo femminileSi è svolto il sorteggio del tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: in attesa della conclusione delle... Tabellone WTA Roma 2026: gli accoppiamenti dal 1° turno alla finaleSorteggiato il tabellone del WTA 1000 di Roma: gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vedranno al via nel torneo di singolare femminile la... Sinner al Roland Garros 2026: tabellone e avversari #SkySport #SkyTennis x.com Dovrebbero Ruud e Medvedev essere considerati il 4° e il 5° favorito per Roland Garros 2026? reddit Roland Garros 2026, il sorteggio del tabellone con Sinner: esordio con Tabur, possibile sfida con DarderiGiovedì 21 maggio si effettua il sorteggio del Roland Garros. Si partirà con il tabellone femminile, alle ore 14, poi sarà la volta del tabellone del torneo maschile. Sinner sarà la testa di serie num ... fanpage.it Roland Garros, il tabellone: Sinner debutta con TaburSorteggiato il tabellone del Roland Garros: Sinner affronterà al primo turno il francese Tabur. Per Cobolli e Darderi (le altre due teste di serie azzurre) ci sono un qualificato e Ofner. Nel ... sport.sky.it