Il tabellone del singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis è stato ufficialmente sorteggiato, con gli incontri dal primo turno fino alla finale. Tra i partecipanti figura il numero uno del ranking mondiale, un tennista italiano, che punta a conquistare il suo primo titolo in questa categoria. Il torneo si svolge a Roma e vede coinvolti numerosi altri giocatori di rilievo internazionale.

Il tabellone del singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis è stato sorteggiato: l’ ATP Masters 1000 di Roma vedrà al via il numero 1 del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, che cercherà di vincere l’unico torneo di questa categoria che gli manca. Il numero 1 del seeding avrà un bye all’esordio, al pari delle altre teste di serie azzurre, ovvero Lorenzo Musetti (8), Flavio Cobolli (10) e Luciano Darderi (18). Per Sinner al secondo turno uno tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen, poi ottavi potenziali con il transalpino Arthur Fils. Deve attendere per conoscere il nome del proprio avversario all’esordio, invece, Luca Nardi, che affronterà un qualificato, mentre Matteo Berrettini sfiderà l’australiano Alexei Popyrin.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone ATP Roma 2026: gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale

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