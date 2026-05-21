Susanna Esposito premiata tra le 113 Top Italian Women Scientists

Da parmatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Susanna Esposito, docente di Pediatria all’Università di Parma e Direttore della Clinica Pediatrica presso l’Ospedale dei Bambini di un’azienda ospedaliero-universitaria, è stata riconosciuta tra le 113 “Top Italian Women Scientists” del 2025. La premiazione si è svolta a Milano, presso Palazzo Lombardia. La sua nomina si inserisce in un elenco che raccoglie le scienziate italiane considerate tra le più rilevanti nel loro settore.

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Susanna Esposito, docente di Pediatria all’Università di Parma e Direttrice della Clinica Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, è stata premiata a Milano, a Palazzo Lombardia, tra le 113 “Top Italian Women Scientists” del 2025. La docente è infatti entrata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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