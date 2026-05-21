Susanna Esposito premiata tra le 113 Top Italian Women Scientists
Susanna Esposito, docente di Pediatria all’Università di Parma e Direttore della Clinica Pediatrica presso l’Ospedale dei Bambini di un’azienda ospedaliero-universitaria, è stata riconosciuta tra le 113 “Top Italian Women Scientists” del 2025. La premiazione si è svolta a Milano, presso Palazzo Lombardia. La sua nomina si inserisce in un elenco che raccoglie le scienziate italiane considerate tra le più rilevanti nel loro settore.
Susanna Esposito, docente di Pediatria all’Università di Parma e Direttrice della Clinica Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, è stata premiata a Milano, a Palazzo Lombardia, tra le 113 “Top Italian Women Scientists” del 2025. La docente è infatti entrata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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