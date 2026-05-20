Vialina Lemann, giovane modella originaria dell’Uzbekistan, ha appena ricevuto un riconoscimento a Cannes 2026 da Sharon Stone. A poco più di 20 anni, ha già partecipato a sfilate di alta moda nelle principali città europee, tra cui Milano e Parigi. Prima di intraprendere la carriera nel mondo della moda, ha avuto un passato da atleta. La sua presenza sulle passerelle e il premio ricevuto attirano l’attenzione nel settore fashion internazionale.

Vialina Lemann è un nome che presto potrebbe diventare parecchio famoso. A poco più di 20 anni, questa meravigliosa modella in arrivo dall’Uzbekistan – e con un passato da atleta – ha già conquistato le passerelle più ambite del mondo, sfilando per i designer più importanti da Milano a Parigi. Oggi sogna di disegnare una linea di moda tutta sua e, a Cannes, è p remiata per il suo impegno a sostegno dell’empowerment e dell’emancipazione femminile. Vialina Lemann, top model impegnata. Vialina Lemann è uno dei talenti più promettenti del mondo della moda attuale. Nata in Uzbekistan, la passione per il fashion è quasi innata: “Cucivo i vestiti per le mie Barbie” ha raccontato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Vialina Lemann, la top model premiata da Sharon Stone a Cannes 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Festival di Cannes 2026, è Sharon Stone show: tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della settima serataNon bada a spese e ad effetti speciali la star hollywoodiana per la sua apparizione alla Croisette: glicini e cristalli per lei, neo regina di...

Sharon Stone è la diva di Cannes 2026: il suo look voluminoso rompe le regole di stile del FestivalSharon Stone è tornata al Festival di Cannes in occasione della prima del film Fjord.