Montepulciano al top dell’ospitalità Città premiata dalle recensioni sulla piattaforma Bookingcom

Montepulciano si distingue come una delle dieci destinazioni più accoglienti al mondo secondo le recensioni pubblicate sulla piattaforma Booking.com. Il riconoscimento si basa esclusivamente sulle valutazioni di chi ha visitato la città, senza coinvolgimento di giurie o enti organizzatori. Il premio riflette le opinioni dirette dei viaggiatori, che hanno espresso soddisfazione per l’ospitalità e l’atmosfera del luogo.

Un premio che nasce dal basso, senza giurie ma costruito sulle esperienze reali dei viaggiatori: Montepulciano entra tra le dieci destinazioni più accoglienti al mondo secondo Booking.com, conquistando il Traveller Review Awards 2026, assegnato in base alle recensioni verificate degli utenti. Un riconoscimento che va oltre il singolo risultato turistico e che racconta la forza di un territorio capace di fare sistema. "È il frutto del lavoro degli operatori della ricettività, ma anche di un’intera comunità - spiega Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano -. Un lavoro sinergico tra pubblico e privato, attraverso progettualità che non si limitano ai confini amministrativi, ma coinvolgono tutta la comunità turistica della Valdichiana senese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montepulciano al top dell’ospitalità. Città premiata dalle recensioni sulla piattaforma Booking.com Notizie correlate Montepulciano: un’accoglienza premiata tra le città più ospitali del mondo secondo i viaggiatori Booking.com.Montepulciano si conferma una delle destinazioni più accoglienti d’Italia e del mondo, distinguendosi nella classifica Traveller Review Awards 2026... Booking.com incorona Montepulciano: il borgo toscano nella selezione globale delle città più accoglientiMONTEPULCIANO – C’è un solo nome italiano nella lista delle destinazioni più accoglienti del pianeta per il 2026, ed è quello di Montepulciano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Montepulciano al top dell’ospitalità. Città premiata dalle recensioni sulla piattaforma Booking.com; A Montepulciano il Traveller Review Awards 2026 di Booking.com; Montepulciano conquista il mondo: alla città il Traveller Review Awards 2026 di Booking.com; Vino Nobile di Montepulciano. L’export traina le vendite. Montepulciano tra le dieci destinazioni più accoglienti al mondoMontepulciano è tra le dieci destinazioni più accoglienti al mondo secondo Booking.com, vince il Travellerer Review Awards 2026 ... gonews.it Turismo, Montepulciano nella top ten mondiale: il premio arriva da Booking.comSIENA. Montepulciano è stata celebrata tra le dieci destinazioni più accoglienti al mondo da Booking.com ricevendo ufficialmente il Traveller Review Awards 2026, uno dei più importanti riconoscimenti ... msn.com Montepulciano entra tra le destinazioni più accoglienti al mondo secondo i Traveller Review Awards 2026 di Booking.com. https://www.canale3.tv/la-strada-del-vino-nobile-di-montepulciano-e-dei-sapori-della-valdichiana-senese-qui-il-turismo-e-sistema-econ - facebook.com facebook