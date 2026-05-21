Surf skate e artigianato | le gare di Surfskate e Long board dancing nel cuore del Soul Hands Festival

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, la spiaggia Bélaburdéla 7071 a Torre Pedrera sarà il luogo di svolgimento del Soul Hands Music Art & Surfskate Festival. L’evento vede la partecipazione di artigiani, artisti e sportivi, con gare di Surfskate e Long board dancing in programma durante le tre giornate. La manifestazione si svolge nel contesto di un festival dedicato alla musica, all’arte e allo sport sulla spiaggia. La spiaggia è stata allestita per accogliere le diverse attività e competizioni.

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