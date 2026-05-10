Festa della Mamma tra sapori e artigianato | nel cuore di Napoli un villaggio del made in Italy

In occasione della Festa della Mamma, Piazza Dante a Napoli si anima con un evento che dura due giorni. Oggi, domenica 10 maggio, e domani, la piazza ospita un villaggio dedicato al Made in Italy, con esposizioni di prodotti artigianali e cibo tipico. L’evento coinvolge diversi stand e attività, attirando visitatori di tutte le età che vogliono scoprire le specialità italiane.

Oggi, domenica 10 maggio, e domani Piazza Dante a Napoli si trasforma in un grande Villaggio del Made in Italy. L’evento, organizzato da Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli, sarà un’ottima occasione per scoprire e sostenere le eccellenze italiane. L’inaugurazione è prevista alle ore 10.30. Nel giorno della Festa della Mamma, sarà un’occasione in più per celebrare con i prodotti e i sapori della nostra terra! Dalle 9 alle 14, gli stand di Campagna Amica Campania offriranno una selezione di prodotti ortofrutticoli freschi, formaggi, salumi, vino e street food contadino. Gli stand di Casartigiani Napoli, invece, presenteranno il meglio dell’artigianato locale: oreficeria, cioccolata, sartoria uomo, accessori moda donna e intarsio Sorrentino.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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