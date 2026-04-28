Il surfskate è stato inventato per permettere ai surfisti professionisti di esercitarsi anche quando le onde erano assenti. L’idea è stata quella di trasferire le sensazioni e i movimenti del surf sull’asfalto, attraverso una tavola dotata di un sistema di ruote speciale. Così, quando non si può andare in mare, si può continuare a simulare l’esperienza del surf anche su strada.

Il surfskate non è nato per caso. È nato perché i surfisti professionisti avevano bisogno di allenarsi quando il mare non collaborava, e qualcuno ha avuto l'intuizione di portare la fisica dell'onda su quattro ruote. Il risultato è una disciplina che condivide con il surf la stessa grammatica del movimento: il pump che genera velocità senza spingere, la virata che nasce dai fianchi, la lettura dello spazio che anticipa ciò che sta per arrivare. Oggi il surfskate ha una propria identità, un proprio pubblico, una propria comunità. Non è più solo un accessorio per chi aspetta l'onda giusta: è una pratica completa, praticabile tutto l'anno, su qualsiasi superficie piana, che sviluppa coordinazione, equilibrio e quella memoria muscolare che in acqua fa la differenza tra chi galleggia e chi surfa davvero.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Surf e surfskate: quando due mondi si incontrano sull’asfalto

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