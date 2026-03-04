Supplenze 2026 27 | riconferma docente per il sostegno quando parte la procedura LO SPECIALE

Da orizzontescuola.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Scuola n. che riguarda le supplenze per l’anno scolastico 202627. Tra le misure previste, si stabilisce la possibilità di riconfermare i docenti già in ruolo per il sostegno. La procedura per la conferma sarà avviata in un momento specifico, come indicato nel decreto, senza ulteriori dettagli sui tempi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale, giorno 5 novembre 2025, il Decreto Scuola n.1272025 in cui si garantirà anche per gli anni scolastici 202627 e 202728 la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. L'articolo Supplenze 202627: riconferma docente per il sostegno, quando parte la procedura LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Continuità didattica e conferma del docente di sostegno: la procedura ci sarà anche nel 2026/27. Pillole di Question TimeNel question time del 24 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda, è stata affrontata...

Supplenze, per avere la riconferma su posto sostegno cosa bisogna richiedere nella domanda GPS con scadenza 16 marzo?La scadenza del 16 marzo è legata alla domanda di inserimentoaggiornamentoconfermatrasferimento nelle GPS graduatorie provinciali e di istituto per...

Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial

Video Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial

Tutto quello che riguarda Supplenze 2026 27 riconferma docente....

Temi più discussi: Supplenze 2026: cosa fare per la continuità sul sostegno?; Supplenze, per avere la riconferma su posto sostegno cosa bisogna richiedere nella domanda GPS con scadenza 16 marzo?; GPS 2026: servizio inseribile con riserva, come dichiararlo e quando confermare lo svolgimento; GPS 2026/2028, cosa prevede l’ordinanza ministeriale sulla continuità su sostegno.

Supplenze, per avere la riconferma su posto sostegno cosa bisogna richiedere nella domanda GPS con scadenza 16 marzo?Graduatorie GPS 2026: scadenza domanda 16 marzo ore 23.59. Come si intreccia la procedura con la richiesta di conferma su posto sostegno? orizzontescuola.it

supplenze 2026 27 riconfermaRiconferma del docente di sostegno nel passaggio da infanzia a primaria? I genitori ne sarebbero feliciPubblichiamo la richiesta di una docente sulla procedura di riconferma del docente di sostegno nell'anno scolastico 2026/27, procedura già confermata a livello normativo ma ancora da definire nei dett ... orizzontescuola.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.