La SuperLega si arricchisce di un nuovo nome di rilievo, con l’ingresso di Robertlandy Simon nel roster della Powervolley Milano. Dopo settimane di indiscrezioni, la società ha confermato l’arrivo del giocatore, uno dei centrali più qualificati a livello internazionale. Simon ha commentato la sua scelta definendola una sfida entusiasmante e ha espresso fiducia nel progetto della squadra. La sua presenza rappresenta un investimento importante per la squadra e per il campionato.

Era il nome più atteso del mercato dell’ Allianz Milano e adesso è ufficiale. Al centro arriva uno dei giocatori più forti al mondo nel ruolo: Robertlandy Simon. Dopo anni a Piacenza il pallavolista di due metri sarà a disposizione di coach Falasca. Classe 1987, nato a Cuba, in questi anni tra Gas Sales e Lube ha vinto tutto quello che poteva, in ultimo la Coppa Cev con gli emiliani. Ora si prepara così a un’avventura nuova e stimolante. "La mia vita è sempre stata una continua sfida e questa nuova mi entusiasma molto. Sono felice di avere davanti un’opportunità tutta da scoprire nella mia carriera. Devo essere sincero: quando c’è stato il primo contatto con Allianz Milano ho pensato subito che sarebbe stato bellissimo giocare una stagione con coach Roberto Piazza e un palleggiatore come Cachopa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperLega. Powervolley, esperienza al centro: arriva Simon: "Una sfida entusiasmante, convinto dal progetto»

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