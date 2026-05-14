superlega powervolley colpo dermaux capitan beretta resta a monza

In seguito all'addio di Reggers, l'Allianz Milano ha annunciato l'ingaggio di Basil Dermaux come nuovo opposto. Il giocatore belga arriva al club in sostituzione del suo predecessore, rafforzando la rosa per la prossima stagione. Nel frattempo, il capitano della Powervolley ha confermato la permanenza a Monza, garantendo continuità in squadra. La Superlega continua a delineare i propri sviluppi con questi movimenti.

Da un belga all’altro: a sostituire Ferre Reggers, come opposto dell’ Allianz Milano, ci sarà Basil Dermaux. La notizia era nota da mesi, ma solo nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio del classe 2003. Per lui sarà il debutto nel campionato italiano, dopo aver giocato nelle ultime stagioni in Belgio, dove è stato pure premiato per due annate come “Giocatore dell’Anno“. "Ferre ed io siamo molto diversi - ha ammesso - lui è tecnico e flessibile, io sono più orientato alla potenza. L’Italia è un sogno: cultura, cibo, sole. Avrei potuto anche andare in Polonia, a Zawiercie (squadra campione nazionale e tra le 4 finaliste di Champions, ndr), ma Milano mi è sembrata la scelta più giusta nel mio percorso".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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