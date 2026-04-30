Powervolley nuovo corso Falasca Da Simon a Dermox | è rivoluzione

Domenica scorsa, l’Allianz Milano ha concluso la stagione con una sconfitta contro la Valsa Group Modena nei playoff per il quinto posto. Con questa gara si è chiuso un campionato difficile, caratterizzato da molte sfide e momenti complessi per la squadra. La stagione ha portato a cambiamenti e riflessioni, segnando un punto di svolta per il club, che ora si prepara a un nuovo corso.

Domenica scorsa, con l’amara eliminazione dai playoff per il quinto posto per mano della Valsa Group Modena, si è ufficialmente conclusa quella che sicuramente è stata una delle annate più tribolate e complesse per l’ Allianz Milano. Infortuni di un certo tipo, infatti, hanno condizionato l’andamento e la tenuta mentale del club del presidente Lucio Fusaro che, comunque, ha portato a casa la seconda coppa europea della propria storia (la Cev Challenge Cup, dopo quella messa in bacheca nel 2021). Non disputare nessuna competizione continentale, però, avrà un certo peso a livello di introiti e di mercato. La squadra che dopo sette stagioni consecutive saluta coach Roberto Piazza, lotterà solo per Superlega e Del Monte Coppa Italia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Powervolley, nuovo corso Falasca. Da Simon a Dermox: è rivoluzione Notizie correlate Rivoluzione Volley Bergamo: Mosser parte il nuovo corso tecnicoIl Volley Bergamo 1991 avvia ufficialmente la fase di trasformazione del proprio organico, segnando il primo passo della ristrutturazione tecnica... Powervolley sconfitta ancora da Modena. Stagione al capolineaSi conclude con l’eliminazione dalle semifinali dei playoff per il quinto posto la stagione dell’Allianz Milano, sconfitta in gara 2, per 3 set a 1...