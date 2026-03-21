Il regista e CEO dei DC Studios ha annunciato ufficialmente che Supergirl rimarrà nella timeline della DC Universe e ha spiegato il suo collegamento con Superman. La notizia conferma la presenza del personaggio nel nuovo universo narrativo, senza cambiare i dettagli già noti ai fan. La conferma arriva dopo molte speculazioni sulla sua posizione all’interno del progetto cinematografico.

Non è una sorpresa per i fan, ma il regista e CEO dei DC Studios ha fatto chiarezza sulla cronologia del titolo DC dedicato alla cugina di Superman. Milly Alcock ha fatto il suo debutto nell'universo DC nei panni di Kara Zor-El in Superman di James Gunn, in attesa di vederla all'opera nel film standalone a lei dedicato. Per fugare dubbi al riguardo, Gunn ha fatto chiarezza sulla timeline DC confermando la posizione di Supergirl, in uscita nei cinema italiani il 25 giugno. L'intervento di Gunn è seguito alla discussione tra i fan riguardo alla collocazione di Supergirl nella cronologia dell'universo DC. Una teoria ipotizza che il film possa essere ambientato prima degli eventi di Superman, con Kara che affida Krypto alle cure di suo cugino al termine . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Supergirl: James Gunn conferma il posto nella timeline DCU, chiarito il legame con Superman

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