Questa sera, il Superenalotto mette in palio un jackpot di 146,9 milioni di euro, il più alto mai raggiunto a livello mondiale. L’estrazione è programmata per il 9 aprile 2026 e i giocatori sperano di centrare la sestina vincente. Il montepremi attuale supera di gran lunga le cifre abituali, attirando l’attenzione di molti appassionati in tutta Italia.

Un montepremi da 146,9 milioni di euro attende i partecipanti all’estrazione del Superenalotto prevista per questa sera, 9 aprile 2026. La cifra, che si posiziona come la settima più alta nella storia della competizione e la più elevata attualmente disponibile a livello globale, ha riacceso l’interesse di decine di migliaia di cittadini. Il rito della giocata rappresenta un momento ricorrente per molti italiani, che investono anche solo piccole somme con la speranza di trasformare pochi euro in un patrimonio immenso. Non si tratta di una questione legata alla ludopatia, ma di un desiderio diffuso di cambiare prospettiva attraverso il sogno di un bottino stellare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Superenalotto: jackpot da 146 milioni, il record mondiale stasera

SuperEnalotto, in palio 146,9 milioni di euro: il jackpot più alto del mondoCon la febbre da “6”, cresce l’attesa per la prossima estrazione del SuperEnalotto in programma giovedì 9 aprile a partire dalle 20.

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SuperEnalotto, in palio 146,9 milioni di euro: il jackpot più alto del mondoIl montepremi dell’estrazione di giovedì 9 aprile è attualmente il più ricco in palio e il settimo di tutti i tempi. L’ultimo 6 è stato centrato il 22 maggio a Desenzano del Garda, in provincia di Bre ... ilgiorno.it

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Sivincetutto Superenalotto, l'estrazione di mercoledì 8 aprile 2026: numeri vincenti e quote - facebook.com facebook

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