Il 21 maggio 2026 il jackpot del SuperEnalotto supera i 167 milioni di euro, raggiungendo la quarta cifra più alta mai registrata nella storia del gioco. Da oltre un anno nessuno indovina il 6, e questa assenza di vincite si combina con un interesse crescente tra i giocatori. La cifra in palio si avvicina a livelli record, attirando l’attenzione di molti appassionati e curiosi, creando attesa e discussioni sui numeri più frequenti e sulle strategie di gioco.

Brescia, 21 maggio 2026 – Sarà la serata giusta per vincere? Oggi, 21 maggio, il Jackpot del SuperEnalotto supera i 167 milioni di euro, una cifra talmente alta che è diventata la quarta più alta nella storia. Ma la cosa più particolare è che domani cade l’anniversario dell’ultimo ‘6’. Era infatti stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, con un montepremi di 35,4 milioni. Ma non è finita qui, intorno a questa data ci sono altre curiosità da non sottovalutare. Altri due 6 nello stesso giorno. Ben altre due volte, in 28 anni di SuperEnalotto, è successo che un “6” fosse centrato proprio il 22 di maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto, il 6 non esce da un anno: in palio oltre 167 milioni di euro. Una data curiosa tra gioco, fortuna e cultura pop

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