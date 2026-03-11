Un giocatore di Massa ha vinto 46.000 euro al Superenalotto nel concorso di martedì 10 marzo, centrando un “5”. La schedina è stata convalidata nel locale di sempre, ma l’importo rappresenta solo una frazione della cifra che avrebbe potuto vincere se avesse centrato il jackpot di oltre 130 milioni di euro. La schedina rimane un semplice biglietto tra tanti in circolazione.

Massa, 11 marzo 2026 – Un anonimo giocatore ha centrato un “5” al Superenalotto nel concorso di martedì 10 marzo, portando a casa 46.717 euro. La schedina è stata giocata a Massa alla tabaccheria di via Olivetti. Una vincita considerevole, senza dubbio, eppure è impossibile non notare che tra un “5” che vale 46mila euro e un “6” che valeva 130 milioni di euro la sproporzione è enorme. Come ricorda Agipronews, l’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 12 marzo, sale a 132,9 milioni di euro, una cifra pazzesca. Le vincite più grandi in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vince al Superenalotto, ma si ferma a un numero dal jackpot mostruoso. In palio oltre 130 milioni di euro

