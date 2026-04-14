Fiumicino baciata dalla fortuna | al SuperEnalotto vinto un 5 da oltre 4mila euro

Da cdn.ilfaroonline.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 14 aprile 2026 – Il SuperEnalotto premia il Lazio. Come riporta Agipronews, tra i concorsi di venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026 sono stati centrati tre “5” per un valore complessivo di oltre 54mila euro. Nell’estrazione di venerdì centrati due “5” da 4.121,31 euro ciascuno: uno a Fiumicino, in provincia di Roma, presso il “Bar” in Via Giorgio Giorgis 112A, l’altro a Formia, in provincia di Latina, presso “Bar Havana Caffè” in Via Palazzo Condotto, 15. Mentre nel concorso di sabato è stato centrato un “5” da 42.156,88 euro a Roma, presso la Tabaccheria situata in Via Alessandro Solivetti, 9 9 A. Nella provincia di Roma, i numeri del gioco retail restano praticamente stabili: la spesa si è fermata, infatti, a 1,17 miliardi di euro, rispetto agli 1,18 miliardi dei dodici mesi precedenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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