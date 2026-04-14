Fiumicino baciata dalla fortuna | al SuperEnalotto vinto un 5 da oltre 4mila euro

Fiumicino, 14 aprile 2026 – Il SuperEnalotto premia il Lazio. Come riporta Agipronews, tra i concorsi di venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026 sono stati centrati tre “5” per un valore complessivo di oltre 54mila euro. Nell’estrazione di venerdì centrati due “5” da 4.121,31 euro ciascuno: uno a Fiumicino, in provincia di Roma, presso il “Bar” in Via Giorgio Giorgis 112A, l’altro a Formia, in provincia di Latina, presso “Bar Havana Caffè” in Via Palazzo Condotto, 15. Mentre nel concorso di sabato è stato centrato un “5” da 42.156,88 euro a Roma, presso la Tabaccheria situata in Via Alessandro Solivetti, 9 9 A. Nella provincia di Roma, i numeri del gioco retail restano praticamente stabili: la spesa si è fermata, infatti, a 1,17 miliardi di euro, rispetto agli 1,18 miliardi dei dodici mesi precedenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Città casertana baciata dalla fortuna: centrati oltre 222mila euro al SimbolottoColpo grosso nell’ultimo concorso del 17 febbraio: un giocatore porta a casa 222.

Sambuca di Sicilia baciata dalla fortuna: vinti oltre 11 mila euro al 10eLottoSambuca di Sicilia festeggia un'importante vincita realizzata grazie all'ultimo concorso del 10eLotto.

Il 13 aprile si celebra la Giornata Internazionale del Bacio Nasce da un record assurdo: una coppia thailandese si è baciata per 58 ore di fila. Più resistenza che romanticismo, ma vabbè… “Vasame” di Enzo Gragnaniello: lento, profondo, necessario. Non - facebook.com facebook