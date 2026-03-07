SuperEnalotto oggi 7 marzo 2026 centrato il 5+1 | vinti oltre 653mila euro

Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 7 marzo 2026, a Bari è stato centrato un 5+1, con una vincita di oltre 653 mila euro. La schedina vincente è stata convalidata in un punto vendita della città, portando una grande somma al fortunato giocatore. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo agli altri risultati o ai numeri estratti.

Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 7 marzo 2026 è stato realizzato un 5+1 da 653.154,14 euro a Bari. Registrati anche sei “5” da 35.169,84 euro e quattro “4 Stella” da 20.845 euro. L’ultimo “6” risale al 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Centrato un 5 al Superenalotto, a Palermo vinti oltre 64 mila euroIl 6 da quasi 103 milioni continua a latitare, ma ieri (giovedì 8 gennaio) a Palermo è stato comunque centrato un 5 dal valore di 64.

Superenalotto, centrato il 5 a Viterbo: vinti 90mila euroSuperenalotto: nessun 6 né 5+1 nel concorso di giovedì 29 gennaio ma Viterbo ci è andata vicino regalando, senza dubbio, grandi emozioni al fortunato...

