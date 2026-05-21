SuperEnalotto | caccia al 6 da 167 milioni e tutte le leggende legate alle estrazioni di maggio

Il 21 maggio il Jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 167 milioni di euro, rendendolo il quarto più alto mai messo in palio nel gioco. Si tratta di un importo che non si vedeva da oltre un anno, attirando l’attenzione di molti giocatori. Le estrazioni di maggio sono spesso accompagnate da diverse leggende e credenze popolari, legate a numeri e sorteggi. La caccia al “6” continua, senza ancora un fortunato vincitore.

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Oltre 167 milioni di euro: questa la cifra in palio il 21 maggio per un Jackpot SuperEnalotto che si fa attendere da ormai un anno ed è cresciuto fino a diventare il quarto più alto nella storia del gioco. L’ultimo “6” al SuperEnalotto è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Protagonista di questa storia fu il pensionato Bruno, nome di fantasia scelto dal vincitore, che scoprì di aver vinto 35,4 milioni dai giornali. Intorno a questa data c’è inoltre una curiosità. Ben altre due volte, in 28 anni di SuperEnalotto, è successo che un “6” fosse centrato proprio il 22 di maggio. La prima fu nel 2007 a Palermo, circa 1,7 milioni di euro, la seconda cinque anni fa a Montappone, un piccolo paesino in provincia di Fermo che tutt’oggi figura nella classifica delle vincite più alte al SuperEnalotto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - SuperEnalotto: caccia al “6” da 167 milioni (e tutte le leggende legate alle estrazioni di maggio) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SuperEnalotto - Estrazione e risultati 20/03/2026 Sullo stesso argomento SuperEnalotto, il 6 non esce da un anno: in palio oltre 167 milioni di euro. Una data curiosa tra gioco, fortuna e cultura popBrescia, 21 maggio 2026 – Sarà la serata giusta per vincere? Oggi, 21 maggio, il Jackpot del SuperEnalotto supera i 167 milioni di euro, una cifra... SuperEnalotto, il Jackpot record vale 167 milioniOltre 167 milioni di euro: questa la cifra in palio oggi per un Jackpot SuperEnalotto che si fa attendere da ormai un anno ed è cresciuto fino a... Sal Da Vinci a caccia dei voti del Giappone col kimono, grandissima strategia #Eurovision2026 x.com SuperEnalotto: Caccia al 6 da 167 milioni (e tutte le leggende legate alle estrazioni di maggio)Da oltre un anno nessuno vince il jacpot. Con 167 milioni di euro in palio (il 4° più alto della storia), il SuperEnalotto celebra il mese di maggio, statisticamente il più ricco della storia del gioc ... panorama.it Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, martedì 19 maggio 2026Continua la caccia a grossa a centrare la sestina vincente che questa sera valeva 166 milioni e 500mila euro. Ma il jackpot rimane un sogno alemeno sino a giovedì sera ... ilgiorno.it