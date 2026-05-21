Il prossimo film di Super Mario Bros 3 potrebbe arrivare nel 2029, secondo quanto dichiarato da Keegan-Michael Key, interprete di Toad. Il personaggio ha confermato l’esistenza di un nuovo progetto cinematografico legato alla celebre saga Nintendo. Il film, ancora in fase di sviluppo, si aggiunge alla lunga serie di adattamenti cinematografici dedicati al personaggio. I dettagli sulla produzione e le tempistiche ufficiali non sono stati ancora comunicati ufficialmente.

Il successo galattico dell’idraulico baffuto di casa Nintendo non accenna a fermarsi, e i fan stanno già guardando al futuro del franchise sul grande schermo. Una delle stelle del recente The Super Mario Galaxy Movie ha svelato quando il pubblico potrà finalmente assistere a Super Mario Bros 3 – Il film, tracciando una finestra di lancio ben precisa per il terzo capitolo della fortunatissima saga d’animazione. In occasione del debutto del secondo capitolo sulle piattaforme digitali, Keegan-Michael Key (celebre voce originale di Toad) ha rilasciato un’intervista a ScreenRant. Ai microfoni di Liam Crowley, l’attore ha confermato quanto recentemente ipotizzato dal collega Jack Black (Bowser): il terzo capitolo cinematografico di Super Mario debutterà nelle sale, con molta probabilità, nel corso del 2029. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Super Mario Bros 3: il film arriverà nel 2029? La conferma di Keegan-Michael Key (Toad)

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