La nuova vita di Super Mario Bros Wonder su Switch 2

Super Mario Bros. Wonder è stato lanciato sulla nuova console di Nintendo, Switch 2. Il gioco ripropone la stessa formula del 2023, ma con miglioramenti nella resa visiva. La versione su Switch 2 si distingue per dettagli più nitidi e colori più vivaci rispetto alle uscite precedenti. La presenza di questa nuova versione testimonia la continuità del franchise e l’attenzione alle evoluzioni tecnologiche di Nintendo.

(Adnkronos) – Il debutto di Super Mario Bros. Wonder sulla nuova console di Nintendo conferma la solidità della formula proposta originariamente nel 2023, elevandone la resa visiva. L’hardware di nuova generazione permette di valorizzare l’estetica vibrante e fantasiosa del titolo, garantendo prestazioni fluide che esaltano il design dei livelli e la precisione millimetrica richiesta dalle sezioni platform. L'esperienza principale rimane intatta nella sua struttura, puntando sulla rigiocabilità e sulla scoperta di segreti nascosti, ma beneficia di una pulizia grafica che rende i colori e le animazioni ancora più marcati rispetto alla versione originale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Super Mario Bros. Wonder: Come sbloccare Bellabel Park su Switch 2 Un trailer presenta le novità di Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch 2Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer che mostra cosa cambierà nella versione aggiornata di Super Mario Bros. TUTTE LE NOVITA' DI MARIO BROS WONDER SU SWITCH 2