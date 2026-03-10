Nintendo ha diffuso un nuovo trailer che illustra le novità di Super Mario Bros. Wonder, previsto per Nintendo Switch 2. Nel video vengono mostrate le caratteristiche del gioco, le meccaniche e alcune scene di gameplay. La presentazione si concentra sulle differenze rispetto alle versioni precedenti e sulle nuove funzionalità che verranno introdotte. La pubblicazione è stata effettuata di recente, senza ulteriori dettagli sul rilascio.

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer che mostra cosa cambierà nella versione aggiornata di Super Mario Bros. Wonder per la nuova console. La Nintendo Switch 2 Edition non si limita a miglioramenti tecnici, ma introduce numerosi contenuti inediti pensati per ampliare l’esperienza di gioco. Tra nuovi personaggi, potenziamenti e modalità, il titolo promette di offrire qualcosa di nuovo anche a chi ha già giocato la versione originale. Una delle aggiunte più interessanti è il Parco Bellabel, un hub centrale da cui i giocatori potranno accedere a diverse attività. Il gioco sarà disponibile dal 26 marzo ed è già prenotabile. Il trailer anticipa molte sorprese, pensate sia per il gioco in solitaria sia per il multiplayer. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Un trailer presenta le novità di Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch 2

