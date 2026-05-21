Super Karoke con Michelle Hunziker sparisce dai palinsesti Mediaset

Super Karaoke, il programma condotto da Michelle Hunziker, non sarà più trasmesso sui palinsesti di Mediaset. La trasmissione, inizialmente annunciata come uno degli esperimenti nostalgici della stagione, è stata tolta dalla programmazione senza ulteriori comunicazioni ufficiali. Nessuna data di ripresa o di conclusione definitiva è stata indicata, lasciando in sospeso il futuro dello show, che era stato programmato per un periodo limitato. Per ora, il programma non verrà più trasmesso nei prossimi appuntamenti televisivi.

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Doveva rappresentare uno degli esperimenti nostalgici della stagione Mediaset ma, almeno per il momento, Super Karaoke non andrà in onda. Lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, inizialmente previsto in prima serata su Canale 5 da mercoledì 27 maggio, è stato improvvisamente cancellato dal palinsesto e rinviato a data da destinarsi. Al suo posto la rete trasmetterà in prima visione il film Indiana Jones e il quadrante del destino, scelta che conferma come i vertici abbiano deciso di modificare rapidamente la programmazione prevista per le prossime settimane. Il rinvio dello show arriva dopo settimane di promozione e indiscrezioni sul ritorno del celebre format musicale reso popolare negli anni Novanta da Fiorello. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Super Karoke con Michelle Hunziker sparisce dai palinsesti Mediaset ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Super Karaoke, Michelle Hunziker riporta in tv un cult dello spettacoloMichelle Hunziker riporta in tv il Karaoke, un grande classico che ha tenuto incollati gli italiani davanti al piccolo schermo per stagioni. CANALE 5: MICHELLE HUNZIKER CHIUDE BATTITI LIVE E DÀ LA LINEA AL SUPER KARAOKEMercoledì 20 maggio, in prima serata, su Canale 5 ultimo appuntamento con “Tim Battiti Live Spring”, speciale edizione primaverile del popolare... Super Karaoke fugge da Montalbano: la strategia (in extremis) per ‘salvare’ Michelle HunzikerIl remake del celebre programma di Fiorello slitta a data da destinarsi. Il motivo potrebbe essere la sovrapposizione con il cavallo di battaglia della Rai. libero.it Super Karaoke non parte mercoledì 27 maggioSuper Karaoke slitta. Il programma di Canale 5 con Michelle Hunziker, inizialmente annunciato per mercoledì 27 maggio, sarà sostituito in quella data dal film Indiana Jones e il quadrante del desti ... sorrisi.com