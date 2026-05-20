CANALE 5 | MICHELLE HUNZIKER CHIUDE BATTITI LIVE E DÀ LA LINEA AL SUPER KARAOKE

Mercoledì 20 maggio, in prima serata su Canale 5, si è conclusa l'edizione primaverile di “Tim Battiti Live”, con Michelle Hunziker che ha condotto l'ultimo appuntamento. Dopo questa puntata, il programma lascia spazio al “Super Karaoke”, che prenderà il suo posto in palinsesto. La serata ha visto esibizioni di vari artisti e l'intervento della conduttrice, prima di passare la linea alla nuova trasmissione musicale.

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Mercoledì 20 maggio, in prima serata, su Canale 5 ultimo appuntamento con “ Tim Battiti Live Spring ”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata saliranno sul palco: Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai Jay, The Kolors, Emis Killa. E ancora all’ultima puntata di Battiti Live Spring: Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Meek, Fred De Palma, Baby K, Nayt, Malika Ayane, Michele Bravi, Tropico, LDA, Aka 7even, Bianca Atzei, Sarah Toscano, Mr. Rain. Alla conduzione Michelle Hunziker affiancata da Alvin. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: MICHELLE HUNZIKER CHIUDE BATTITI LIVE E DÀ LA LINEA AL SUPER KARAOKE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: BOOM! Michelle Hunziker al timone di Battiti Live Spring e Karaoke Leggi anche: Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke Sabato 23 maggio in prima serata su Canale 5, con la presentazione della grandissima Michelle Hunziker, andrà in onda il nostro concerto all'Arena di #Verona che registreremo oggi. Ultimi biglietti per domenica 17 ticketone.it/event/pooh60-l… #POOH60 #L x.com Gran finale per TIM Battiti Live Spring: Michelle Hunziker e Alvin guidano l'ultima serataUltima serata per TIM Battiti Live Spring il 20 maggio su Canale 5: Michelle Hunziker e Alvin presentano star come Annalisa, Fedez e J-Ax a Ferrara. megamodo.com Super Karaoke arriva su Canale 5, Michelle Hunziker: Per me è una grande emozioneGrande emozione per Michelle Hunziker che, dal 27 maggio 2026 su Canale 5, conduce la nuova edizione di Super Karaoke. Ecco tutti i dettagli e il commento della presentatrice svizzera. Super Karaoke, ... comingsoon.it