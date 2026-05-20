CANALE 5 | MICHELLE HUNZIKER CHIUDE BATTITI LIVE E DÀ LA LINEA AL SUPER KARAOKE

Da bubinoblog 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio, in prima serata su Canale 5, si è conclusa l'edizione primaverile di “Tim Battiti Live”, con Michelle Hunziker che ha condotto l'ultimo appuntamento. Dopo questa puntata, il programma lascia spazio al “Super Karaoke”, che prenderà il suo posto in palinsesto. La serata ha visto esibizioni di vari artisti e l'intervento della conduttrice, prima di passare la linea alla nuova trasmissione musicale.

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Mercoledì 20 maggio, in  prima serata,  su Canale 5  ultimo appuntamento con “ Tim Battiti Live Spring ”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata saliranno sul palco:  Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai Jay, The Kolors, Emis Killa. E ancora all’ultima puntata di Battiti Live Spring: Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Meek, Fred De Palma, Baby K, Nayt, Malika Ayane, Michele Bravi, Tropico, LDA, Aka 7even, Bianca Atzei, Sarah Toscano, Mr. Rain. Alla conduzione Michelle Hunziker affiancata da Alvin. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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