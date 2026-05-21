Il programma televisivo Super Karaoke, previsto inizialmente per la prima messa in onda su Canale 5 mercoledì 27 maggio, non è stato trasmesso come programmato. La rete ha deciso di posticipare la trasmissione senza comunicare ancora una nuova data ufficiale. La decisione di rinviare lo spettacolo è stata presa da Mediaset, che ha modificato i piani di programmazione senza fornire motivazioni specifiche. Al momento, non ci sono informazioni su quando il programma verrà trasmesso.

Il ritorno di Super Karaoke su Canale 5 era atteso per mercoledì 27 maggio, ma Mediaset ha deciso di cambiare i piani. Lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, registrato a Ferrara nella stessa location di Battiti Live Spring, non andrà in onda come previsto. La rete ha scelto di rinviare la messa in onda per evitare la concorrenza diretta con le repliche de Il Commissario Montalbano, che continuano a ottenere ottimi ascolti su Rai 1. Una decisione strategica che sposta l’attenzione su un altro titolo di punta, Indiana Jones e il quadrante del destino, in prima visione proprio nella serata del 27 maggio. Ma quando tornerà Super Karaoke? Perché Mediaset ha scelto di farlo slittare? E cosa vedremo al suo posto? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Super Karaoke slitta su Canale 5: ecco quando andrà in onda e perché è stato rinviato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Super Karaoke, ospiti e quando va in onda il nuovo show di Michelle Hunziker su Canale 5Il grande intrattenimento torna in piazza con Super Karaoke, il nuovo show di Canale 5 guidato da Michelle Hunziker, che riporta in tv uno dei format...

Super Karaoke, Michelle Hunziker riporta il programma cult di Fiorello in tv: città, ospiti e quando va in ondaSiamo in pieno revival televisivo, ormai non possiamo più negarlo, e la musica è una delle grandi protagoniste di questo grande effetto nostalgia...

Super Karaoke non parte mercoledì 27 maggioSuper Karaoke slitta. Il programma di Canale 5 con Michelle Hunziker, inizialmente annunciato per mercoledì 27 maggio, sarà sostituito in quella data dal film Indiana Jones e il quadrante del desti ... sorrisi.com

Super Karaoke slitta e scappa da MontalbanoL’arrivo di Un Nuovo Inizio il prossimo martedì non è una casualità. La serie con protagonista Megan Montaner debutta in tutta fretta nel prime time di Canale 5 per un motivo molto semplice: salta ... davidemaggio.it