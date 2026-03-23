Siamo in pieno revival televisivo, ormai non possiamo più negarlo, e la musica è una delle grandi protagoniste di questo grande effetto nostalgia della tv italiana. Ma se su Rai 1 è tornata Canzonissima, con Milly Carlucci, Mediaset punta in alto con un programma che negli anni ’90 ha letteralmente fatto la storia della televisione. Michelle Hunziker condurrà infatti le due serate evento di Super Karaoke, il cult che portò Fiorello nelle principali piazze italiane e che lanciò più di un cantante. Ma quando andrà in onda? E qual è la città scelta per questo grande ritorno? Il Super Karaoke di Michelle Hunziker. Super Karaoke riparte da Ferrara: è questa la città scelta come cornice delle due puntate speciali del revival di uno dei programmi più seguiti e amati degli anni ’90. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Super Karaoke, Michelle Hunziker riporta il programma cult di Fiorello in tv: città, ospiti e quando va in onda

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