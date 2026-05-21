Super Karaoke slitta | niente debutto il 27 maggio

Il debutto di Super Karaoke su Canale 5 è stato posticipato e non andrà in onda il 27 maggio come previsto. La produzione ha comunicato che ci sarà un rinvio senza indicare una nuova data di messa in onda. La trasmissione, che torna in televisione dopo una lunga assenza, era stata annunciata con grande anticipo, ma ora la partenza è stata rimandata. La decisione riguarda esclusivamente la programmazione e non sono stati forniti dettagli sul motivo del cambiamento.

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Il ritorno del celebre format canoro su Canale 5 dovrà aspettare ancora un po’. Super Karaoke, il programma condotto da Michelle Hunziker, non debutterà come previsto mercoledì 27 maggio: al suo posto andrà in onda il film Indiana Jones e il quadrante del destino, e Mediaset non ha ancora comunicato una nuova data ufficiale per lo show. Si tratta di una versione rinnovata rispetto al mitico programma lanciato da Fiorello negli anni ’90, ambientata questa volta in piazza Trento e Trieste a Ferrara, dove la conduttrice svizzera guiderà il pubblico attraverso due serate all’insegna della musica dal vivo. Il meccanismo del gioco prevede quattro... 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Super Karaoke slitta: niente debutto il 27 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Primo maggio, niente raccolta rifiuti: slitta al sabato ad eccezione del centroIn occasione della Festa dei Lavoratori, il servizio di raccolta porta a porta previsto venerdì non verrà effettuato secondo quanto previsto... Super Karaoke, il gran finale. Un successo di voci e pubblicoL’enorme successo di Tim Battiti Live a Ferrara non è passato inosservato, ma tempo cinque giorni e il palco installato in piazza Trento Trieste ha...