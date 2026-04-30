Primo maggio niente raccolta rifiuti | slitta al sabato ad eccezione del centro
Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta programmato per venerdì in occasione della Festa dei Lavoratori non sarà eseguito. La raccolta slitta al giorno successivo, sabato, per tutte le zone, ad eccezione del centro urbano, dove il servizio rimane invariato. La modifica riguarda esclusivamente questa giornata e non influisce sulle date abituali di ritiro dei rifiuti.
In occasione della Festa dei Lavoratori, il servizio di raccolta porta a porta previsto venerdì non verrà effettuato secondo quanto previsto dall'Ecocalendario. Il recupero sarà effettuato nella giornata di sabato, ad eccezione del centro storico di Forlì, dove non è previsto alcun recupero in.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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