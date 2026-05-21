Super Karaoke slitta e scappa da Montalbano

Super Karaoke è stato cancellato e sostituito con l’arrivo della serie italiana con protagonista Megan Montaner, prevista per il prossimo martedì in prima serata su Canale 5. La modifica della programmazione si è resa necessaria per far spazio al nuovo spettacolo, che andrà in onda invece di Super Karaoke, che era previsto originariamente per quella sera. La decisione di spostare l’appuntamento è stata comunicata ufficialmente e non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa variazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’arrivo di Un Nuovo Inizio il prossimo martedì non è una casualità. La serie con protagonista Megan Montaner debutta in tutta fretta nel prime time di Canale 5 per un motivo molto semplice: salta Super Karaoke. Lo show musicale in due puntate, condotto da Michelle Hunziker e registrato nella stessa location di Ferrara di Battiti Live Spring, non andrà in onda come previsto da mercoledì 27 maggio. Super Karaoke scappa infatti dalle repliche de Il Commissario Montalbano, che stanno ottenendo un buon successo di pubblico e che, la prossima settimana, si sposteranno proprio al mercoledì ( La pista di sabbia ), lasciando il martedì al film di Leonardo Pieraccioni Pare parecchio Parigi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Super Karaoke slitta e scappa da Montalbano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Super Karaoke slitta: niente debutto il 27 maggio Super Karaoke: Raf, Al Bano e Sal Da Vinci nel castSi chiamerà Super Karaoke il revival di uno dei format più iconici della TV degli anni ’90, che torna, come anticipato da Davide Maggio, con la... Super Karaoke non parte mercoledì 27 maggioSuper Karaoke slitta. Il programma di Canale 5 con Michelle Hunziker, inizialmente annunciato per mercoledì 27 maggio, sarà sostituito in quella data dal film Indiana Jones e il quadrante del desti ... sorrisi.com Super Karaoke arriva su Canale 5, Michelle Hunziker: Per me è una grande emozioneGrande emozione per Michelle Hunziker che, dal 27 maggio 2026 su Canale 5, conduce la nuova edizione di Super Karaoke. Ecco tutti i dettagli e il commento della presentatrice svizzera. Super Karaoke, ... comingsoon.it