Summer TFA Sostegno | i percorsi intensivi dell’Università Link a Roma Novedrate e Città di Castello

L'Università Link offre un corso di specializzazione estivo chiamato Summer TFA Sostegno, disponibile in modalità intensiva. Il percorso è rivolto a chi desidera specializzarsi nelle attività di sostegno didattico rivolto a studenti con disabilità. Le sedi del corso sono a Roma, Novedrate e Città di Castello. Il corso consente di acquisire le competenze necessarie per lavorare come insegnante di sostegno, seguendo un percorso formativo concentrato nel periodo estivo.

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