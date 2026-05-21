Summer TFA Sostegno | i percorsi intensivi dell’Università Link a Roma Novedrate e Città di Castello
L'Università Link offre un corso di specializzazione estivo chiamato Summer TFA Sostegno, disponibile in modalità intensiva. Il percorso è rivolto a chi desidera specializzarsi nelle attività di sostegno didattico rivolto a studenti con disabilità. Le sedi del corso sono a Roma, Novedrate e Città di Castello. Il corso consente di acquisire le competenze necessarie per lavorare come insegnante di sostegno, seguendo un percorso formativo concentrato nel periodo estivo.
Il Summer TFA dell’università Link è un corso di specializzazione fruibile in modalità intensiva, per la specializzazione nelle Attività di Sostegno Didattico agli alunni con disabilità. Pensato per i docenti che intendono formarsi sfruttando prevalentemente la pausa estiva, conciliando così lo studio con gli impegni professionali già in corso, il percorso è rivolto in particolare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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