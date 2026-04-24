Prossimità telemedicina e video-soccorso | il piano per la sanità sull' Appennino modenese

È partito oggi, venerdì 24 aprile, dall'aeroporto di Pavullo nel Frignano il ciclo di appuntamenti "In cima". Si tratta di un percorso itinerante curato dalla Regione Emilia-Romagna, destinato a toccare tutte le province fino a Rimini, con l'obiettivo di trasformare la montagna in un vero e.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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