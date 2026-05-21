Negli ultimi giorni, sui social si diffonde con grande rapidità la dieta biblica, che si basa sull’alimentazione descritta nei testi sacri. Numerosi contenuti, spesso accompagnati da consigli spirituali, mostrano persone che adottano questa dieta e affermano di aver sperimentato miglioramenti nella salute, nella pelle e nell’umore. Video virali e post condivisi da influencer contribuiscono a farla conoscere, attirando un ampio pubblico interessato a seguire questa modalità alimentare, che prevede il consumo esclusivo di alimenti citati nella Bibbia.

La dieta biblica è diventata uno dei trend alimentari più discussi del momento. Tra video virali, consigli spirituali e promesse di benessere, migliaia di utenti stanno seguendo influencer che sostengono di aver migliorato salute, pelle e umore mangiando soltanto alimenti citati nella Bibbia. A rendere popolare questo stile alimentare è stata soprattutto Kayla Bundy, creator americana di 27 anni che sui social conta oltre 500mila follower. Nei suoi contenuti racconta di seguire da anni un’alimentazione “biblica”, basata su cibi naturali e poco lavorati come hummus, germogli, miele grezzo, pesce, carne rossa, uova, pane con lievito madre e latticini non pastorizzati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sui social spopola la dieta biblica: cos’è e cosa prevede

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