L’Espresso Bomb, il caffè preparato con acqua frizzante, sta attirando l’attenzione sui social media. Molti utenti condividono foto e commenti su questa bevanda, che viene proposta come un rimedio “anti-sbronza”. In Italia il rito del caffè è molto radicato: si beve velocemente al bar, si prepara con la moka o si condivide tra colleghi.

Il rito del caffè in Italia è sacro e codificato: una tazzina veloce al bancone del bar, la moka a casa, il bicchierino della macchinetta con i colleghi. Tuttavia, le tendenze dettate dai social network e dalle caffetterie di nuova generazione stanno introducendo alternative che sfidano apertamente la tradizione. L’ultima curiosità diventata virale si chiama “ Espresso bomb ” (noto anche più semplicemente come espresso tonic) e consiste in una combinazione all’apparenza improbabile: un classico caffè espresso unito ad acqua frizzante o acqua tonica. La ricetta e le origini scandinave. La preparazione dell’Espresso bomb è basilare ma di grande impatto visivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Espresso Bomb spopola sui social: cos’è il caffè con acqua frizzante e perché è considerato un rimedio “anti-sbronza”

Articoli correlati

“Acqua frizzante e caffè, il mix aiuta a dimagrire”: il consiglio di Bassetti(Adnkronos) – Acqua frizzante e caffè, il binomio perfetto che aiuta a dimagrire.

Perché i finestrini degli aerei vengono puliti con l’acqua frizzanteSapete che i finestrini degli aerei vengono spesso puliti e lucidati con l'acqua frizzante? Ecco per quale motivo.

Tutti gli aggiornamenti su Espresso Bomb

Caffè con acqua gassata: arriva l'Espresso bomb dagli effetti energizzanti e «anti-sbronza». Ecco come si preparaNato nelle caffetterie scandinave e diventato virale sui social, la bevanda promette freschezza ed energia. E anche un effetto anti-sbronza. Sarà vero? corriere.it

Caffè con acqua gassata: il nuovo trend virale Espresso Bomb tra gusto e idratazioneUn mix insolito sta conquistando i social: il caffè con acqua minerale, noto anche come Espresso Bomb, sta diventando virale per le sue presunte proprietà energizzanti e dissetanti. La bevanda combi ... msn.com