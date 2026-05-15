Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di dieta biblica, una tendenza che vede il ritorno a cibi antichi come scelta alimentare. Questa modalità si collega sia a pratiche religiose sia a una ricerca di alimenti considerati naturali e tradizionali. Allo stesso tempo, sui social si discute di come le preferenze alimentari possano assumere una connotazione politica. In questo scenario si inseriscono anche le nuove piattaforme digitali che cercano di trasformare i testi sacri e i loro insegnamenti in opportunità di profitto.

? Domande chiave Come può una guida digitale trasformare i testi sacri in profitto?. Perché la scelta del cibo sta diventando un atto politico?. Chi guida queste nuove comunità nutrizionali attraverso i social media?. Quali rischi comporta sostituire la scienza con i precetti biblici?.? In Breve Guide digitali vendute a 28 dollari e coaching mensile da circa 700 dollari.. Pratica legata alla cultura politica della destra Trumpiana negli Stati Uniti.. Consumo di latte crudo, sardine e pane a lievitazione naturale senza lievito.. Modelli di coaching basati su manuali del digiuno di Daniele già presenti da vent'anni.. Bundy, una giovane donna cresciuta nel Michigan e oggi residente a Bali, vende guide digitali sui supercibi biblici a 28 dollari e sessioni di coaching da circa 700 dollari al mese basandosi sullo studio delle Scritture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dieta biblica: il ritorno ai supercibi antichi tra fede e social

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