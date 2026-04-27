Agricoltori maxi manifestazione Protesta contro guerra e rincari | Serve tutelare il Made in Italy

Circa duecento agricoltori provenienti dalla provincia di Modena si sono radunati in una grande manifestazione per protestare contro l’aumento dei costi e le conseguenze della guerra. La protesta, organizzata da Coldiretti, ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore agricolo che hanno chiesto maggiori tutele per il settore e la salvaguardia del prodotto italiano. La manifestazione si è svolta in una giornata di mobilitazione nelle piazze principali della città.

Una rappresentanza modenese di circa duecento agricoltori, guidati dal presidente Coldiretti Modena, Luca Borsari, e dal direttore, Marco Zanni, ha raggiunto nelle prime ore del giorno il Brennero, per prendere parte alla grande manifestazione nazionale di oggi di Coldiretti in difesa di aziende e consumatori per la tutela del Made in Italy. Borsari, cosa vi ha mosso a recarvi in tanti al Brennero? "Adesione sicuramente alta perché dagli agricoltori questa manifestazione è percepita come la ’battaglia delle battaglie’: tutelare le produzioni italiane rispetto a quello che entra da fuori Italia e una volta giunto da noi diventa italiano. Per tutelare il reddito delle imprese questa è veramente la ’battaglia delle battaglie’".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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