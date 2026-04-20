Il governo ha annunciato un piano casa che prevede di destinare 100 milioni di euro per interventi a sostegno delle famiglie più fragili. La proposta mira a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità. La misura si inserisce in un quadro di iniziative volte a ridurre i costi energetici e a favorire interventi di riqualificazione abitativa. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore senza ulteriori dettagli sui criteri di assegnazione.

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Il piano casa del Governo Meloni punta a mettere a disposizione 100 mila alloggi a prezzi calmierati, ma l'aumento dei costi energetici rischia di aggravare da subito le condizioni delle fasce più deboli, già esposte alla povertà energetica con possibili ricadute sul sistema sanitario. Il governo Meloni è impegnato in un importante piano casa per mettere a disposizione 100 mila alloggi, pubblici e privati, a prezzi calmierati, con l'obiettivo di offrire a molti cittadini la possibilità di accedere a una casa a condizioni sostenibili, in particolare ai più giovani. In questa fase storica, tuttavia, non può essere sottovalutato il tema dell'aumento dei costi energetici, che sta incidendo pesantemente su molte famiglie, con ricadute dirette sulla qualità dell'abitare.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia, Grins-Oipe: "Serve agire per tutelare le famiglie più fragili"

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