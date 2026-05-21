Südtirol-Bari venerdì 22 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Al Druso pugliesi obbligati a vincere per salvarsi
Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 20:00 si disputerà al Druso il match tra Südtirol e Bari. Dopo il pareggio a reti bianche nell'andata, il Bari deve necessariamente vincere per mantenere la categoria, mentre il Südtirol ha a disposizione due risultati su tre per qualificarsi. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati già comunicati, e i pronostici si concentrano sulla possibilità di un risultato decisivo per entrambe le squadre.
Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata il Bari è costretto a vincere sul campo del Sudtirol per restare in Serie B, mentre la squadra di Castori può contare su 2 risultati su 3 a disposizione. Gli altoatesini al San Nicola hanno fatto la loro partita di contenimento, speculando sul vantaggio della stagione regolare per giocarsi tutto in casa in un Druso tutto esaurito.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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