Südtirol-Bari venerdì 22 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Al Druso pugliesi obbligati a vincere per salvarsi

Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 20:00 si disputerà al Druso il match tra Südtirol e Bari. Dopo il pareggio a reti bianche nell'andata, il Bari deve necessariamente vincere per mantenere la categoria, mentre il Südtirol ha a disposizione due risultati su tre per qualificarsi. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati già comunicati, e i pronostici si concentrano sulla possibilità di un risultato decisivo per entrambe le squadre.

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