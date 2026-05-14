Bari-Südtirol venerdì 15 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Al San Nicola pochi gol in vista e partita bloccata

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 20:00 si gioca al “San Nicola” il primo atto del playout di Serie B tra Bari e Sudtirol, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita, che determina l’ultima squadra da retrocedere in Serie C, si preannuncia equilibrata, con poche occasioni da gol e un ritmo bloccato. Sono stati comunicati anche i convocati e le quote scommesse, mentre i pronostici indicano un match difficile da decifrare.

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