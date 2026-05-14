Bari-Südtirol venerdì 15 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Al San Nicola pochi gol in vista e partita bloccata
Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 20:00 si gioca al “San Nicola” il primo atto del playout di Serie B tra Bari e Sudtirol, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita, che determina l’ultima squadra da retrocedere in Serie C, si preannuncia equilibrata, con poche occasioni da gol e un ritmo bloccato. Sono stati comunicati anche i convocati e le quote scommesse, mentre i pronostici indicano un match difficile da decifrare.
Primo atto del playout di Serie B e si decide l’ultima squadra che retrocederà in C nella sfida tra il Bari di Longo e il Sudtirol di Castori. I pugliesi sono arrivati sin qui grazie a 2 vittorie nelle ultime 2 partite, in un campionato di stenti con 3 allenatori a libro paga e il tecnico ex Como tornato a salvare il salvabile. Una squadra costruita. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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MATCH DAY • #BariSüdtirol Match sponsor @ventana_5 venerdì 15 maggio ore 20:00 stadio San Nicola apertura porte 18:00 È possibile acquistare i biglietti fino a inizio gara nei punti vendita Ticketone e online su sscbari.Ticketone.it Bigl facebook
- . ’ . , Bari Südtirol 20:00 Stadio Comunale San Nicola #SerieBKT x.com
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