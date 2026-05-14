Bari-Südtirol venerdì 15 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Al San Nicola pochi gol in vista e partita bloccata

Da infobetting.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio 2026 alle 20:00 si giocherà allo stadio San Nicola il primo atto del playout di Serie B tra Bari e Sudtirol. La partita stabilirà quale squadra retrocederà in Serie C e si prevede un match equilibrato con pochi gol all’orizzonte. Le formazioni sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici sono ancora aperti. Questa sfida rappresenta l’ultima occasione per entrambe le squadre di evitare la retrocessione.

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Primo atto del playout di Serie B e si decide l’ultima squadra che retrocederà in C nella sfida tra il Bari di Longo e il Sudtirol di Castori.  I pugliesi sono arrivati sin qui grazie a 2 vittorie nelle ultime 2 partite, in un campionato di stenti con 3 allenatori a libro paga e il tecnico ex Como tornato a salvare il salvabile. Una squadra costruita. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Bari-Südtirol (venerdì 15 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Al “San Nicola” pochi gol in vista e partita bloccata
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