Bari-Südtirol venerdì 15 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Al San Nicola pochi gol in vista e partita bloccata

Venerdì 15 maggio 2026 alle 20:00 si giocherà allo stadio San Nicola il primo atto del playout di Serie B tra Bari e Sudtirol. La partita stabilirà quale squadra retrocederà in Serie C e si prevede un match equilibrato con pochi gol all’orizzonte. Le formazioni sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici sono ancora aperti. Questa sfida rappresenta l’ultima occasione per entrambe le squadre di evitare la retrocessione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Primo atto del playout di Serie B e si decide l’ultima squadra che retrocederà in C nella sfida tra il Bari di Longo e il Sudtirol di Castori. I pugliesi sono arrivati sin qui grazie a 2 vittorie nelle ultime 2 partite, in un campionato di stenti con 3 allenatori a libro paga e il tecnico ex Como tornato a salvare il salvabile. Una squadra costruita. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bari-Südtirol (venerdì 15 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Al “San Nicola” pochi gol in vista e partita bloccata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DIRETTA SERIE B TUTTE DIRETTA LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE Sullo stesso argomento Bari-Entella (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al “San Nicola”Penultimo turno di Serie B e un Bari vicinissimo alla retrocessione affronta in casa l’Entella. Sampdoria-Südtirol (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiQuando mancano due giornate alla fine del campionato, la Sampdoria ha 41 punti in classifica mentre il Südtirol ne ha uno in meno. Sport, siamo alla vigilia dell'andata playout tra Bari e SudTirol. Domani la squadra di trm network seguirà in diretta il match con l'appuntamento con Eccheccalcio. Intanto il San Nicola si prepara a superare il record stagione di presenze x.com Playout Südtirol, venerdì sera la gara di andata a BariIl primo dei due confronti decisivi per il mantenimento della categoria andrà in scena il 15 maggio alle ore 20.00 sul terreno dello Stadio San Nicola La regular season si è conclusa con l’FC Südtirol ... ladigetto.it Bari-Südtirol, via alla prevendita per il playout del San Nicola: prezzi ridotti per riempire lo stadioBiglietti a partire da 8 euro disponibili da martedì 12 maggio alle 10 sul circuito TicketOne. Gara in programma venerdì 15 maggio alle 20 ... baritoday.it