Sub morti alle Maldive i pericoli dell'overhead environment nelle grotte tra buio e disorientamento

Durante un'immersione alle Maldive, si sono verificati dei decessi in grotta, evidenziando i rischi associati all'ambiente overhead, caratterizzato da un soffitto naturale sopra i sub. Questi ambienti sono spesso caratterizzati da scarsa illuminazione e da una condizione di disorientamento che può acuire i pericoli durante le immersioni. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell'incidente e sui fattori che hanno contribuito alla tragedia, mentre gli esperti sottolineano la complessità di operare in ambienti sotterranei con queste caratteristiche.

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