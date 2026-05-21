Sub morti alle Maldive i pericoli dell'overhead environment nelle grotte tra buio e disorientamento
Durante un'immersione alle Maldive, si sono verificati dei decessi in grotta, evidenziando i rischi associati all'ambiente overhead, caratterizzato da un soffitto naturale sopra i sub. Questi ambienti sono spesso caratterizzati da scarsa illuminazione e da una condizione di disorientamento che può acuire i pericoli durante le immersioni. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell'incidente e sui fattori che hanno contribuito alla tragedia, mentre gli esperti sottolineano la complessità di operare in ambienti sotterranei con queste caratteristiche.
L'overhead environment, un ambiente "con soffitto" in cui si fanno immersioni, presenta numerosi e potenziali pericoli legati al buio e al disorientamento che si può innescare. Si ipotizza che proprio il disorientamento possa essere alla base della morte dei cinque sub italiani alle Maldive. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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