Due sub italiani sono deceduti alle Maldive dopo aver perso l’orientamento all’interno di una grotta, dove non avevano con sé torce. La vicenda si svolge in un contesto di mistero legato a un possibile smarrimento nella cavità sotterranea, che sembra aver causato la tragedia. Nel frattempo, gli speleosub finlandesi coinvolti nelle operazioni di recupero hanno dichiarato di non volere essere pagati per il loro intervento. Le indagini continuano per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Si avvalora sempre di più l’ipotesi di uno smarrimento progressivo dentro la grotta, reso ancora più grave dalla mancanza di torce e attrezzature adeguate: sarebbero morti così, nella giornata di giovedì scorso, i cinque italiani alle Maldive il cui recupero dei corpi è stato completato ieri dal team finlandese di Dan Europe. Nella giornata di oggi i tre speleosub si immergeranno per l’ultima volta per rimuovere sagole guida e attrezzature utilizzate durante i recuperi, un lavoro che è stato fatto senza compensi: “Noi come fondazione no profit abbiamo coperto tutte le spese operative ai tre esperti – ha detto Cristian Pellegrini di Dan Europe al Messaggero – e diverse istituzioni starebbero valutando un riconoscimento ufficiale per il coraggio dimostrato da Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sub italiani morti alle Maldive per un possibile disorientamento al buio, non avevano le torce. Gli speleosub finlandesi non vogliono essere pagati per le operazioni di recupero

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