Subacquei italiani morti alle Maldive | al via le operazioni di recupero delle salme

Le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subacquei italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive sono state avviate. Le autorità locali stanno coordinando le attività per rintracciare e recuperare i corpi, che si trovano in acque profonde. La notizia è stata comunicata ufficialmente e le operazioni sono in corso in questo momento. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle immersioni in quella zona.

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Al via le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani morti durante un’immersione alle Maldive. L’ ambasciatore d’Italia a Colombo – competente per le Maldive – si trova a Malè già da qualche ora mentre sul posto dell’incidente stanno arrivando le imbarcazioni di Soccorso della Guardia costiera maldiviana. Secondo quanto ha riferito la Farnesina in una nota, a bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia insieme a un sommozzatore esperto italiano che ha già collaborato con le autorità. Nonostante le condizioni meteo non del tutto favorevoli, nelle prossime ore sarà effettuata una prima immersione allo scopo di esplorare i punti di accesso alla grotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Subacquei italiani morti alle Maldive: al via le operazioni di recupero delle salme ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta(Adnkronos) – Iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. Tragedia alle Maldive, 5 sub italiani morti: in corso le operazioni di soccorsoMaldive, tragedia in immersione: cinque sub italiani morti, soccorsi in corso È in corso alle Maldive un’operazione internazionale di soccorso dopo... Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione. Stavano esplorando una grotta a 50 metri di profondità. Tra le vittime, anche la ricercatrice dell’Università di Genova Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, ventenne. Le forze armate maldi x.com Italiani morti alle Maldive, la Farnesina: iniziano le operazioni di recupero dei subacqueiL'Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. Lo riferisce una nota della F ... ilgazzettino.it Tragedia alle Maldive, chi sono i cinque sub italiani morti durante un’immersioneVite diverse, ma unite dalla stessa passione per il mare e per la ricerca subacquea. È il profilo delle vittime della tragedia avvenuta alle Maldive, nell’atollo di Vaavu, dove cinque italiani hanno p ... tg.la7.it Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit